Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей

Дмитрий Песков также добавил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня. «Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва при подготовке своего документа брать за основу стамбульские договоренности 2022 года, но с учетом сегодняшних реалий. -0-