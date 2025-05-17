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Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что встреча возможна «именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон».

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что встреча возможна «именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон».

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Дмитрий Песков также добавил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня. «Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва при подготовке своего документа брать за основу стамбульские договоренности 2022 года, но с учетом сегодняшних реалий. -0-