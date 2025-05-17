Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

«Трамп заявил, что хочет использовать силу для (установления — ред.) мира. Он солгал. Он и американское руководство… (и — ред.) правительства использовали власть для массовых убийств в (секторе — ред.) Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников», — приводит слова Хаменеи агентство Fars.
Верховный лидер Ирана подчеркнул при этом, что силу можно использовать для установления мира и безопасности. «Поэтому мы… с божьей помощью будем наращивать нашу силу ежедневно», — заметил он.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае «случится что-то плохое».
На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва — самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.