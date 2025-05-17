«В оценке итогов первого раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции Беларусь согласна с оценкой американцев». Эйсмонт сказала об итогах переговоров о мире по Украине

Итоги недавно закончившихся в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины, где стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, по просьбе ТАСС прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.