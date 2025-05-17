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«В оценке итогов первого раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции Беларусь согласна с оценкой американцев». Эйсмонт сказала об итогах переговоров о мире по Украине

Эйсмонт: Беларусь оценила итоги переговоров России и Украины, как США.

Источник: Комсомольская правда

Итоги недавно закончившихся в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины, где стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, по просьбе ТАСС прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам Натальи Эймонт, других итогов и не ожидали.

«Переговоры — их первый раунд — к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат», — подчеркнула пресс-секретарь.

Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что в целом в оценке итогов этого раунда Беларусь согласна с американцами.

«Это, безусловно, пока тактический, но — успех руководства России», — сказала Наталья Эйсмонт.

Кстати, глава делегации РФ Мединский напомнил о договоренностях в белорусском Гомеле на переговорах с Украиной в Стамбуле (здесь подробнее).

Мы писали, что президент Беларуси поздравил президента Казахстана с днем рождения и пожелал жизненной энергии (здесь подробнее).