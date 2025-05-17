Песков: Москва передаст Киеву список условий для перемирия

Со ссылкой на источник издание сообщает, что в начале встречи глава российской делегации якобы сказал: «Мы требуем от вас вывести свои войска с территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей (…), и только тогда мы будем говорить о прекращении огня и других вопросах. Если вы это не сделаете — мы можем пойти дальше, и на Харьков, и на Сумы. А вообще мы можем с вами воевать вечно, до конца».