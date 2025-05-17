Хаменеи: США должны уйти с Ближнего Востока

«Президент США [Дональд Трамп] предлагает арабским странам модель, при которой, по его же словам, они не смогут прожить и десяти дней без поддержки Вашингтона. Он ведь так и сказал: “Если не будет США, эти страны не продержатся и десяти дней, Америка держит их на плаву”», — прокомментировал Хаменеи заявления Трампа в ходе визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Слова лидера Ирана приводит его пресс-служба.