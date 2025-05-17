«Так все “ЭТО” (обмен. — Прим ред.) предложила Россия, ее президент, реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли “натовским советчикам” снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — отметила Захарова.