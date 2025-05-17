«Мы организуем переговоры между Россией и Украиной так, как их не организует ни одна страна». Эйсмонт сказала о возможном посредничестве Беларуси в переговорах о мире

О возможном посредничестве Беларуси в переговорах о мире между Россией и Украиной, об организации нового раунда переговоров, в комментарии ТАСС сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция», — сказала Наталья Эймонт.
Но в тоже время пресс-секретарь отметила, что при необходимости и согласии сторон Беларусь готова организовать следующий раунд переговоров.
«Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине, это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, — мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна. В первую очередь потому, что это напрямую касается и будущего Беларуси», — сказала Наталья Эйсмонт.
Кстати, Наталья Эйсмонт сказала об итогах переговоров о мире по Украине: «В оценке итогов первого раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции Беларусь согласна с оценкой американцев» (все подробности здесь).
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