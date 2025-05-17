«Мы организуем переговоры между Россией и Украиной так, как их не организует ни одна страна». Эйсмонт сказала о возможном посредничестве Беларуси в переговорах о мире

«Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине, это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, — мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна. В первую очередь потому, что это напрямую касается и будущего Беларуси», — сказала Наталья Эйсмонт.