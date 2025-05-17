Около 30 тысяч граждан Румынии в Молдове участвовали в голосовании в первый день выборов

Отмечается, что явка молдавских граждан с румынским паспортом на выборах выше, чем в первом туре.
Процесс голосования в диаспоре, в том числе в Республике Молдова, длится три дня. Он начался в пятницу, 16 мая, и продолжится в субботу и воскресенье, 17 и 18 мая.
Всего в Молдове действуют 64 участка для голосования. На севере страны открыто 18 избирательных участков, в центре — 38, в том числе в столице — 20, на юге — 8 участков.
В субботу проходит второй день голосования, участки открылись в 7:00 и продолжат работу до 21:00.
В гонке за кресло президента Румынии во втором туре участвуют кандидат от партии AUR Джордже Симион и независимый кандидат Никушор Дан.