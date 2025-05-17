Захарова: все конструктивные предложения на переговорах в Стамбуле сделала РФ

Дипломат обратила внимание на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что переговоры в Стамбуле «имели смысл только ради» обмена по формуле «1000 на 1000». «Так все это предложила Россия, ее президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так».