Захарова: все конструктивные предложения на переговорах в Стамбуле сделала РФ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение об обмене пленными на переговорах в Стамбуле сделала Россия. Несмотря на насмешки Владимира Зеленского, Киев признает, что оно имеет смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Дипломат обратила внимание на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что переговоры в Стамбуле «имели смысл только ради» обмена по формуле «1000 на 1000». «Так все это предложила Россия, ее президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так».
«Главное, чтобы граждане Украины не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. -0-