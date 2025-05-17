FT: Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план США по Украине

22 пункта этого плана представители США, Украины и Европы подготовили на встрече в Лондоне в конце апреля.
По данным FT, об отказе господина Путина обсуждать мирную инициативу США спецпосланнику сообщили еще 8 мая. Собеседники газеты пояснили, что из-за этого Стив Уиткофф отложил новую поездку в Россию. При этом близкий спецпосланнику источник заявил, что встреча с российским лидером вообще не планировалась.
В пункты мирного плана США, как пишет NBC, входит полное прекращение огня. Там также рассматривается требование Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина сами обменяются перечнем условий для прекращения огня. Такое заявление он сделал по итогам переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая.