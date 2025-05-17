FT: Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план США по Украине

В пункты мирного плана США, как пишет NBC, входит полное прекращение огня. Там также рассматривается требование Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина сами обменяются перечнем условий для прекращения огня. Такое заявление он сделал по итогам переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая.