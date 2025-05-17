Интернет-влияние, фонды Сороса и Обама. Польшу накануне выборов сотрясает крупнейший политический скандал

В Польше сегодня наступил так называемый день тишины перед президентскими выборами, которые намечены на 18 мая. Но ни тишины, ни спокойствия в Варшаве не наблюдается. Там в преддверии выборов разгорелся крупнейший политический скандал. И в этом коктейле есть все: и незаконное финансирование предвыборной кампании, и хейт-машина в интернете, атакующая неугодных кандидатов в президенты, и фонды Сороса, и даже Барак Обама собственной персоной.
История продолжает обрастать новыми подробностями, но факты внешнего вмешательства в президентские выборы Польши налицо. И речь не о «руке Кремля», на которую чуть что привыкли кивать польские элиты. Речь о вмешательстве со стороны американских демократов и европейских либеральных элит — серых кардиналов в польской политике.
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Нынешний скандал начался с сообщений центра анализа дезинформации NASK о попытках вмешательства в избирательную кампанию в Польше. В частности, говорилось о распространении агрессивной политической рекламы в интернете. И, конечно же, утверждалось, что спонсором интернет-кампании могла стать Россия.
Далее выяснилось, что хейт-машина в интернете была нацелена на конкретных лиц — Кароля Навроцкого («Право и справедливость») и Славомира Ментцена («Конфедерация»), которые являются кандидатами в президенты Польши. В то же время в распространяемых материалах открыто высказывалась поддержка кандидату в президенты Рафалу Тшасковскому («Гражданская коалиция»), который является протеже польского премьера Дональда Туска.
Выяснилось, что на интернет-кампанию было потрачено более 420 тыс. злотых. Польские СМИ пишут, что это больше, чем официальные расходы избирательных штабав Тшасковского, Навроцкого и Ментцена вместе взятых. При этом в избирательном законодательстве Польши четко указано, что агитацию могут проводить только избирательные штабы.
По данным журналистов издания Wirtualna Polska, за интернет-кампанией стоят фонд «Демократия в действии» (Akcja Demokracja) и австрийская компания Estratos Digital GmbH. И здесь начинается самое интересное.
Президент фонда «Демократия в действии» Якуб Котьян тесно связан с партией Туска «Гражданская коалиция». До марта 2025 года он являлся помощником одного из депутатов партии, а также имел личные контакты с Тшасковским и его окружением.
По данным польского издания Wszystko Co Najwazniejsze, финансирование фонда «Демократия в действии» в 2023 году значительно возросло: с 2,5 млн злотых до более 4,3 млн злотых. Из предыдущих финансовых отчетов видно, что, например, в 2016 и 2017 годах среди спонсоров организации значились Европейский климатический фонд, немецкий фонд Schoepflin Stiftung, а также норвежские фонды.
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Что касается австрийской компании Estratos Digital GmbH, то основным ее акционером является Higher Ground Labs — фонд, связанный с Демократической партией США. Интересно, что именно эта австрийская компания управляет персональными данными доноров фонда «Демократия в действии».
По информации Wszystko Co Najwazniejsze, значительная часть финансовых средств (1,5 млн злотых) в фонд «Демократия в действии» поступила от частных лиц, личности которых невозможно идентифицировать, поскольку переводы были сделаны с использованием платформ PayPal, PayU или Facebook либо специального программного обеспечения для обработки платежей и сбора пожертвований в интернете, разработанного все той же австрийской Estratos Digital GmbH.
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Все это создает впечатление типичной цепочки посредников, призванной затруднить, если не сделать невозможным, выход на реальные источники финансирования.
«Фонд “Демократия в действии”, вероятно, является лишь вершиной айсберга, хотя всего за одну неделю он потратил на онлайн-кампанию больше, чем все избирательные комитеты вместе взятые, — пишет Wszystko Co Najwazniejsze. — Действия многих неправительственных организаций как на последних парламентских выборах, так и на нынешних президентских кажутся слишком хорошо скоординированными… Более того, это не похоже на действия, исходящие изнутри Польши, а скорее на глобальную инициативу. Тем более, что мы только сейчас начинаем узнавать, какая часть финансирования, потраченного на поддержку таких организаций, поступила из США (в то время управляемых демократами), особенно из фонда USAID, какая часть — из Европейского парламента, какая часть — из норвежских фондов помощи, распределяемых в Польше среди НПО через “Фонд Батория”, и какая часть — из частных фондов, например непосредственно от Джорджа Сороса, а точнее от его фондов “Открытое Общество”.
К слову, различные гранты, направляемые неправительственным организациям, как правило, левого толка, позволяют их активистам и сотрудникам жить безбедно. Например, в 2023 году организация «Демократия в действии» потратила почти 50% своего бюджета на расходы на персонал.
И еще один интересный факт. На днях в Польше прошло мероприятие для СМИ и бизнеса Impact 25. Оно было организовано как раз перед президентскими выборами, а его цель, очевидно, состояла в том, чтобы поддержать Тшасковского и правящую коалицию Туска. В списке выступающих значился не кто иной, как Барак Обама. Бывший президент США, как многие считают, продолжает играть ключевую роль в политике демократов. Не зря каденцию Джо Байдена называли третьим президентским сроком Обамы.
Что забыл Обама на польском форуме, вполне очевидно. В нынешней Польше сформировались два лагеря — правительство Туска, которое делает ставку на демократов, и оппозиция, которая ищет поддержки у республиканцев. Для Туска крайне важно, чтобы победителем на нынешних выборах стал Тшасковский. Это позволит «Гражданской коалиции» сконцентрировать в своих руках и премьерскую, и президентскую власть. В то же время и американским демократам, и европейскому либеральному истеблишменту нужно, чтобы политическое поле в Польше оставалось однородным и полностью подчиненным их воле.
Самое интересное во всей этой истории, что и республиканцы в США не сидят на месте. Не так давно Навроцкий посетил Вашингтон, получив от президента Дональда Трампа благословение на победу. А следом стало известно, что Судебный комитет Палаты представителей США призвал Европейскую комиссию расследовать действия правительства Туска, в том числе цензуру в СМИ, преследование оппонентов власти и даже доведение до смерти одного из сторонников оппозиции. Нынешняя история с вмешательством в выборы, за которой торчат уши Демократической партии США и Брюсселя, вероятно, тоже всплыла неспроста. И что-то подсказывает, что это еще не конец.
Тем временем политики из оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) требуют от Агентства внутренней безопасности «проникнуть в штаб-квартиру фонда “Демократия в действии”, изъять материалы и завладеть логинами». Депутат ПиС Радослав Фогель уже заявил, что госструктуры бездействуют в деле, которое может стать «крупнейшим скандалом, связанным с попытками вмешательства в выборы с 1989 года». Правда, Фогелю стоит напомнить, что точно так же «писовцы» пытались замять визовый скандал накануне парламентских выборов в 2023 году, когда оппозиция обвинила правящую в то время партию «Право и справедливость» в продаже виз мигрантам.
Но, как в том деле, так и в этом, замолчать скандал не удастся. Ведь речь уже идет не только о противостоянии оппозиции и власти. На карту поставлены интересы куда более крупных игроков. Где во всем этом бардаке интересы польского народа, можно и не спрашивать.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА. -0-