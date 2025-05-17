Интернет-влияние, фонды Сороса и Обама. Польшу накануне выборов сотрясает крупнейший политический скандал

«Фонд “Демократия в действии”, вероятно, является лишь вершиной айсберга, хотя всего за одну неделю он потратил на онлайн-кампанию больше, чем все избирательные комитеты вместе взятые, — пишет Wszystko Co Najwazniejsze. — Действия многих неправительственных организаций как на последних парламентских выборах, так и на нынешних президентских кажутся слишком хорошо скоординированными… Более того, это не похоже на действия, исходящие изнутри Польши, а скорее на глобальную инициативу. Тем более, что мы только сейчас начинаем узнавать, какая часть финансирования, потраченного на поддержку таких организаций, поступила из США (в то время управляемых демократами), особенно из фонда USAID, какая часть — из Европейского парламента, какая часть — из норвежских фондов помощи, распределяемых в Польше среди НПО через “Фонд Батория”, и какая часть — из частных фондов, например непосредственно от Джорджа Сороса, а точнее от его фондов “Открытое Общество”.