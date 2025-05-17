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Эрдоган: шанс завершить конфликт в Украине путем переговоров нельзя упустить

«Прежде всего, чтобы положить конец войне, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить. Эта война не может быть завершена путем военного противостояния и оружия», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что конфликт в Украине невозможно завершить военным путем. Для его урегулирования необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, заявил он журналистам своего пула, сообщает ТАСС.

«Прежде всего, чтобы положить конец войне, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить. Эта война не может быть завершена путем военного противостояния и оружия. Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль для окончания этой войны. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры были продолжены», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Он также добавил, что его страна не причастна к тому, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не провели встречу в Турции, когда в Стамбуле были намечены переговоры российской и украинской делегаций. -0-