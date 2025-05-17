Эрдоган: шанс завершить конфликт в Украине путем переговоров нельзя упустить

«Прежде всего, чтобы положить конец войне, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить. Эта война не может быть завершена путем военного противостояния и оружия. Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль для окончания этой войны. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры были продолжены», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.