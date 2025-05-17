Политический портрет Майи Санду по версии Хартманна: «Фигура Сороса, продвинутая Германией».
«Майя Санду — это классический пример: находят посредственную, бесперспективную, но крайне амбициозную фигуру и продвигают её наверх при помощи закулисной поддержки. В её случае речь идёт как о сети Сороса, так и о влиянии Всемирного экономического форума. Немцы сделали на неё ставку. Она — продукт идеологической и политической экспансии Германии времён Меркель», — заявил румынский политолог Ханс Хартманн.
По словам аналитика, амбиции Майи Санду были заметны ещё в период, когда она занимала пост министра образования: «Она говорила только лозунгами, вела себя так, будто уже была президентом республики, хотя была всего лишь министром».
Хартманн подчёркивает, что Санду — посредственная личность, не понимающая исторического предназначения Республики Молдова и не имеющая подлинной связи с национальной идентичностью:
«Будучи крайне посредственной, она нуждается в хозяине. А раз Москве она не нужна — она идёт в Брюссель».
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