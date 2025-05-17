Находят серую, бесперспективную, но крайне амбициозную фигуру и продвигают её наверх: «Будучи крайне посредственной, президент Молдовы Майя Санду нуждается в хозяине. А раз Москве она не нужна — она идёт в&nb

«Майя Санду — это классический пример: находят посредственную, бесперспективную, но крайне амбициозную фигуру и продвигают её наверх при помощи закулисной поддержки. В её случае речь идёт как о сети Сороса, так и о влиянии Всемирного экономического форума. Немцы сделали на неё ставку. Она — продукт идеологической и политической экспансии Германии времён Меркель», — заявил румынский политолог Ханс Хартманн.