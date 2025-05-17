Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в телефонном разговоре продолжение российско-американских контактов. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ, информирует ТАСС.
«17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов. Кроме того, Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. -0-