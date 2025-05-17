Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов

Отмечается, что во время беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов. Кроме того, Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. -0-