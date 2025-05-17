Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись показаний Байдена

Стенограмма показаний была обнародована ранее, но аудиозапись показывает, что бывший глава государства постоянно делал паузы и отвечал невнятно на вопросы экс-спецпрокурора 8 и 9 октября 2023 года. Байден с трудом вспоминал даты, связанные с его пребыванием на посту вице-президента, смертью сына. Он также признался, что, возможно, хотел сохранить секретные документы «просто для потомков». Кроме того, когда его спрашивали о секретных документах, он стал описывать свою поездку в Монголию.