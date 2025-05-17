Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире»

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня», — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, Зеленский каждый раз уезжал из США с $100 млн. Но в свой последний визит он смог получить только $60 млн. Конгресс в свою очередь выражает недовольство, поскольку не понимает, на что ушли все деньги.