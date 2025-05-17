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Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире»

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня», — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, Зеленский каждый раз уезжал из США с $100 млн.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский — «лучший торгаш в мире», так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллионами долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня», — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, Зеленский каждый раз уезжал из США с $100 млн. Но в свой последний визит он смог получить только $60 млн. Конгресс в свою очередь выражает недовольство, поскольку не понимает, на что ушли все деньги.

Ранее президент США неоднократно высказывал недовольство тем, сколько средств Вашингтон тратит на помощь Киеву. -0-