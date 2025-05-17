«Искажает исторические факты о геноциде евреев и ромов, представляя в положительном свете диктаторский и преступный режим»: Еврейская община Молдовы требует изъять учебник по истории, в противном случае подаст в&n

Еврейская община Молдовы потребовала изъять новый учебник истории для 12-го класса и пересмотреть его содержание.
Еврейская община Молдовы заявила, что новый учебник истории «содержит формулировки, упущения и интерпретации, которые уменьшают или искажают ответственность режима Антонеску за Холокост в Румынии, а также на территории Бессарабии и Транснистрии, скрывает и искажает фундаментальные исторические факты о геноциде евреев и ромов, представляя в положительном свете диктаторский и преступный режим, заменяя критический анализ опасной апологетикой, противоречащей демократическим ценностям и образовательным стандартам в сфере прав человека».
Община раскритиковала заявление главы Минобразования Дана Перчуна о том, что учебник прошел экспертную оценку израильского мемориала Холокоста «Яд Вашем».
«Подчеркиваем, что речь идет не о разногласиях в академических мнениях, а о моральной и правовой ответственности государства — Молдовы — обеспечить достоверное историческое образование в соответствии с международными обязательствами, взятыми в том числе в рамках IHRA (Международный альянс в память о жертвах Холокоста)», — напомнили в общине.
Еврейская община потребовала изъять учебник из образовательного процесса и переформулировать его содержание в соответствии с рекомендациями институтов «Эли Визель» и «Яд Вашем», а также провести «подлинные общественные дебаты с участием историков, педагогов, лиц, переживших Холокост, и представителей гражданского общества».
«В случае отсутствия таких мер мы оставляем за собой право оспорить решение министерства в судебном порядке, чтобы защитить право на достоверное образование. Отрицание исторических фактов — это форма дискриминации и посягательство на историческую правду», — предупредили в общине.
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