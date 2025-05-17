«Искажает исторические факты о геноциде евреев и ромов, представляя в положительном свете диктаторский и преступный режим»: Еврейская община Молдовы требует изъять учебник по истории, в противном случае подаст в&n

Еврейская община Молдовы заявила, что новый учебник истории «содержит формулировки, упущения и интерпретации, которые уменьшают или искажают ответственность режима Антонеску за Холокост в Румынии, а также на территории Бессарабии и Транснистрии, скрывает и искажает фундаментальные исторические факты о геноциде евреев и ромов, представляя в положительном свете диктаторский и преступный режим, заменяя критический анализ опасной апологетикой, противоречащей демократическим ценностям и образовательным стандартам в сфере прав человека».