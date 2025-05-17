Песков сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в случае, если будут достигнуты определенные договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом информирует ТАСС.
По словам Пескова, встреча Путина и Зеленского возможна, если в результате работы делегаций двух сторон удастся достичь определенных договоренностей. Представитель Кремля отметил, что в РФ соответствующую встречу считают возможной.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры представителей РФ и Украины. Переговоры длились почти два часа. По результатам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что обе делегации договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он добавил, что, когда такое видение будет представлено, переговоры будут продолжены.