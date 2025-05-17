Песков сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу

Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры представителей РФ и Украины. Переговоры длились почти два часа. По результатам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что обе делегации договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он добавил, что, когда такое видение будет представлено, переговоры будут продолжены.