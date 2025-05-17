Ташкент накрыла сильная пыльная буря

В МЧС республики на фоне сложных погодных условий напомнили гражданам, что надо плотно закрыть двери и окна, избегать деревьев и электрических столбов, а при усилении ветра искать укрытия в зданиях и подземных переходах. «МЧС рекомендует не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями», — добавили там. -0-