Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент накрыла сильная пыльная буря

По информации корреспондента агентства, в Ташкенте поднялся сильный ветер, небо над городом окрасилось в светло-бурый цвет, значительно упала видимость.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная пыльная буря накрыла столицу Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, в Ташкенте поднялся сильный ветер, небо над городом окрасилось в светло-бурый цвет, значительно упала видимость.

В соцсетях и местных телеграм-каналах распространяются кадры деревьев, упавших на автотранспорт.

В МЧС республики на фоне сложных погодных условий напомнили гражданам, что надо плотно закрыть двери и окна, избегать деревьев и электрических столбов, а при усилении ветра искать укрытия в зданиях и подземных переходах. «МЧС рекомендует не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями», — добавили там. -0-