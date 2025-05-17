На Земле 17 мая началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле в субботу, 17 мая, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом информирует РИА Новости.
Леус сообщил, что на космическую погоду Земли минувшей ночью начал влиять солнечный ветер. После полуночи вызванные им изменения в межпланетном магнитном поле привели к слабым возмущениям магнитосферы нашей планеты. При этом после 3.00 эти возмущения стали сильнее, позже они достигли уровня средней магнитной бури класса G2.
Синоптик добавил, что геомагнитное поле Земли будет находиться в слабо возмущенном состоянии вплоть до понедельника.