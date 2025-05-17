На Земле 17 мая началась магнитная буря

Леус сообщил, что на космическую погоду Земли минувшей ночью начал влиять солнечный ветер. После полуночи вызванные им изменения в межпланетном магнитном поле привели к слабым возмущениям магнитосферы нашей планеты. При этом после 3.00 эти возмущения стали сильнее, позже они достигли уровня средней магнитной бури класса G2.