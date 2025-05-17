В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

«Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена», — сообщил Якубовский в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что индексация произойдет с 1 июля и будет плановой.
«В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — уточнил парламентарий.
О том, что тарифы ЖКХ в России будут проиндексированы с 1 июля в среднем на 11,9% в начале мая сообщал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.