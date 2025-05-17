Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана

Сегодня, 17 мая, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба кырыгзского лидера.
В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Казахстана.
Главы государств подтвердили готовность и далее укреплять союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества по всем вопросам взаимного интереса.
В ходе телефонного разговора 17 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, искренне пожелав больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского казахстанского народа.
Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Рассмотрен график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.
Особое внимание уделено продолжению работы по формированию новой повестки двустороннего практического сотрудничества, охватывающего такие приоритетные направления как торговля, промышленная кооперация, эффективная логистика, сельское хозяйство, туризм, образование, культурный обмен.