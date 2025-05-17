Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Украине

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование в Украине и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая. Об этом информирует ТАСС.
Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов.
Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине.
«В понедельник в 10.00 (17.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.
Кроме того, Трамп заявил, что 19 мая после телефонного разговора с президентом РФ также позвонит Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО, чтобы попытаться добиться прекращения огня в Украине. «Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — написал он.
Американский лидер также выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать. -0-