Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Украине

Кроме того, Трамп заявил, что 19 мая после телефонного разговора с президентом РФ также позвонит Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО, чтобы попытаться добиться прекращения огня в Украине. «Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — написал он.