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Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Украине

«В понедельник в 10.00 (17.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в социальной сети Truth Social.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование в Украине и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая. Об этом информирует ТАСС.

Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов.

Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине.

«В понедельник в 10.00 (17.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.

Кроме того, Трамп заявил, что 19 мая после телефонного разговора с президентом РФ также позвонит Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО, чтобы попытаться добиться прекращения огня в Украине. «Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — написал он.

Американский лидер также выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать. -0-