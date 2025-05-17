Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в Молдове: Суд отменил незаконный штраф полиции, наложенный на активистку Блока «Победа» за надуманное «электоральное правонарушение»

Представители блока «Победа» пообещали юридическую помощь всем пострадавшим, и слово свое сдержали.

Источник: Комсомольская правда

Штраф, выписанный сотрудниками полиции представительнице блока «Победа», признан незаконным и отменен решением суда.

В апреле инспектор составил протокол о правонарушении; основанием стало наличие мобильного приложения российского банка в телефоне. Активистка дала пояснения, но вину не признала и обвинения отрицала. С ее доводами согласился судья.

«Следователь никак не смог доказать связь между получением каких-либо средств и голосованием на выборах. Наличие приложения банка ПСБ на телефоне доказательством вины или наличия какой-либо связи с вменяемым преступлением», — значится в решении суда.

Вердикт прокомментировал блок «Победа».

«Мы защищаем каждого своего сторонника — и когда закон действительно работает, правда одерживает верх. Суд отказал полиции в попытке оштрафовать нашу активистку за надуманное “электоральное правонарушение”. Эта победа — не только наша, она принадлежит каждому, кто борется против произвола и лжи», — говорится в заявлении блока.

Ранее в ходе массовых рейдов сотрудники полиции в выписали несколько сотен штрафов за так называемые «электоральные правонарушения». Под административный прессинг попали большинство граждан, получающих переводы из России, в том числе пенсионеры и бюджетники, которым выплачивается материальная помощь на карты российского банка. Отметим, что социальная выплата была назначена по решению примарий и соответствующего органа в Гагаузии, и имеет законную силу. Тем не менее, полиция оказывала на людей сильнейшее давление. Тогда же представители блока «Победа» пообещали юридическую помощь всем пострадавшим. И слово свое сдержали.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове сегодня дешевле питаться мясом, чем фруктами, черешня по цене, как два кило свинины: Центральный рынок Кишинева становится местом для богатых — что почем.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, что почем (далее…).

Что надо знать тем жителям Молдовы, кто хранит средства в евро: Как самому проверить подлинность банкнот.

Число поддельных евро растет с каждым днем (далее…).

Вовремя предать свои принципы — это для властей Молдовы умение предвидеть: И президент Беларуси Лукашенко уже не совсем диктатор, и страна у него — почти демократическая.

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля признался, что «авторитарная» Беларусь стала одним из экспортных хабов для молдавской продукции (далее…).