Впервые в Молдове: Суд отменил незаконный штраф полиции, наложенный на активистку Блока «Победа» за надуманное «электоральное правонарушение»

Ранее в ходе массовых рейдов сотрудники полиции в выписали несколько сотен штрафов за так называемые «электоральные правонарушения». Под административный прессинг попали большинство граждан, получающих переводы из России, в том числе пенсионеры и бюджетники, которым выплачивается материальная помощь на карты российского банка. Отметим, что социальная выплата была назначена по решению примарий и соответствующего органа в Гагаузии, и имеет законную силу. Тем не менее, полиция оказывала на людей сильнейшее давление. Тогда же представители блока «Победа» пообещали юридическую помощь всем пострадавшим. И слово свое сдержали.