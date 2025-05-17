Впервые в Молдове: Суд отменил незаконный штраф полиции, наложенный на активистку Блока «Победа» за надуманное «электоральное правонарушение»

Штраф, выписанный сотрудниками полиции представительнице блока «Победа», признан незаконным и отменен решением суда.
В апреле инспектор составил протокол о правонарушении; основанием стало наличие мобильного приложения российского банка в телефоне. Активистка дала пояснения, но вину не признала и обвинения отрицала. С ее доводами согласился судья.
«Следователь никак не смог доказать связь между получением каких-либо средств и голосованием на выборах. Наличие приложения банка ПСБ на телефоне доказательством вины или наличия какой-либо связи с вменяемым преступлением», — значится в решении суда.
Вердикт прокомментировал блок «Победа».
«Мы защищаем каждого своего сторонника — и когда закон действительно работает, правда одерживает верх. Суд отказал полиции в попытке оштрафовать нашу активистку за надуманное “электоральное правонарушение”. Эта победа — не только наша, она принадлежит каждому, кто борется против произвола и лжи», — говорится в заявлении блока.
Ранее в ходе массовых рейдов сотрудники полиции в выписали несколько сотен штрафов за так называемые «электоральные правонарушения». Под административный прессинг попали большинство граждан, получающих переводы из России, в том числе пенсионеры и бюджетники, которым выплачивается материальная помощь на карты российского банка. Отметим, что социальная выплата была назначена по решению примарий и соответствующего органа в Гагаузии, и имеет законную силу. Тем не менее, полиция оказывала на людей сильнейшее давление. Тогда же представители блока «Победа» пообещали юридическую помощь всем пострадавшим. И слово свое сдержали.
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