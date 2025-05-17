Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине

Как сообщили ранее в МИД РФ, 17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. Российский министр «отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров», а также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте.