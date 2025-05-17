Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американский план мирного урегулирования в Украине. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс по итогам переговоров, информирует ТАСС.
Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Украине.
«Госсекретарь Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе российско-украинских переговоров 16 мая в Стамбуле, и передал решительное послание президента (США Дональда. — Прим. БЕЛТА) Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению устойчивого завершения российско-украинской войны. Всеобъемлющий мирный план, предложенный Соединенными Штатами, представляет собой наилучший способ продвижения вперед», — сказала дипломат.
«Госсекретарь отметил призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и насилия», — заключила Брюс.
Как сообщили ранее в МИД РФ, 17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. Российский министр «отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров», а также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. -0-