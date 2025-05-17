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Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Путиным

Трамп в соцсети Truth Social написал, что в понедельник в 10.00 по местному времени (17.00 по минскому) у него состоится телефонный разговор с российским лидером. По словам президента США, темой беседы станет конфликт в Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что в понедельник в 10.00 по местному времени (17.00 по минскому) у него состоится телефонный разговор с российским лидером. По словам президента США, темой беседы станет конфликт в Украине.

Американский лидер добавил, что после этого намерен пообщаться с Владимиром Зеленским и странами НАТО. Глава Белого дома выразил надежду, что после бесед с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.