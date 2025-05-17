Эти важные изменения для белорусов уже вступили в силу: рассказываем подробности

В Беларуси произошли важные изменения, о которых следует знать. Рассказываем о них подробнее в материале.
С 1 мая в Беларуси изменился размер бюджета прожиточного минимума. Произошло его увеличение на 3,3%, то есть составляет он теперь Br462,58. Такой размер БПМ будет действовать по 31 июля 2025 года.
Также в стране на 3,3% увеличились размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, исчисляемые из БПМ. Таким образом, сейчас единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка равняется 10 БПМ (Br4625,8), при рождении второго и последующих детей составляет 14 БПМ (Br6476,12).
Претерпел изменения и размер единовременного пособия женщинам, которые встали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Он составляет 100% БПМ. Ежемесячное пособие семьям на детей, возраст которых составляет от трех до 18 лет, в период воспитания ребенка до трех лет, равняется 50% БПМ, то есть Br231,29. Ежемесячное пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, тоже изменилось. Пособие на детей, чей возраст старше трех лет, которые воспитываются в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), равен 50% БПМ, а на ребенка-инвалида старше трех лет составляет 70% БПМ, что эквивалентно Br323,81.
С 1 мая выросло и ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. Пособие на ребенка с I и II степенью утраты здоровья до достижения им возраста 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку трех лет составляет 100% БПМ, или Br462,58, а на ребенка с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ему трех лет — 120% БПМ, или Br555,1. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы ВИЧ, равняется 70% БПМ, то есть Br323,81.
Кроме того, в Беларуси с 1 мая увеличились и «возрастные» доплаты к пенсиям. Размер выплат для лиц, чей возраст составляет 75−79 лет, равен Br86,74, для тех, кто достиг 80 лет (с учетом надбавки на уход), равен Br173,48. В случае если у пенсионера имеется инвалидность I группы, то сумма выплаты увеличится до Br231,30.
Увеличивается пособие по уходу за инвалидами I группы или за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Сумма выплаты для ухода за одним человеком составляет Br462,58, за двумя и более — Br555,10.
С 1 мая в Беларуси установлены и новые размеры государственной адресной социальной помощи. В такую помощь включены четыре вида социальных выплат. Одним из них является ежемесячное социальное пособие для семей, которое дается им в том случае, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже установленного критерия нуждаемости. Он составляет отныне Br462,58. Назначается такая выплата также многодетным семьям при условии, если их среднедушевой доход не выше 1,15 величины критерия нуждаемости, и равняется Br531,97.
Еще одна выплата в рамках государственной адресной соцпомощи — единовременное социальное пособие, которое выдается тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что их среднедушевой доход не выше 1,5 величины критерия нуждаемости. Сумма составляет Br693,87.
Адресной помощью также является социальное пособие для возмещение расходов на приобретение предметов гигиены. Предоставляется оно независимо от дохода семьи детям-инвалидам с IV степенью утраты здоровья и инвалидам I группы на основании индивидуальной программы реабилитации или заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости в таких предметах гигиены, при наличии документов, подтверждающих затраты на их покупку. В стране также предусмотрено обеспечение продуктами питания для детей первых двух лет жизни. Такую помощь могут получить семьи, чей доход ниже критерия нуждаемости, а также те семьи, в которых родились двойни и более детей, независимо от уровня дохода.
Напоминаем также, что с 1 апреля в стране был установлен новый размер арендной величины. Отныне он равен Br18,77.
Кроме того, с 1 апреля вступили в силу изменения, касающиеся рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, троллейбусов и трамваев. Целью была систематизация нормативных правовых актов и консолидация норм, которые затрагивают режим труда и отдыха водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.
Таким образом, наниматели устанавливают порядок ознакомления водителей с графиками работ (сменности) и (или) изменениями в рамках законодательства о труде. Было определено также, что включено в рабочее время водителя. Четко обозначено, когда имеет место время простоев не по вине водителя во время рабочего дня. Кроме того, были введены ограничения времени при управлении транспортным средством, которое используется при выполнении перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом в течение суток.