Эти важные изменения для белорусов уже вступили в силу: рассказываем подробности

С 1 мая выросло и ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. Пособие на ребенка с I и II степенью утраты здоровья до достижения им возраста 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку трех лет составляет 100% БПМ, или Br462,58, а на ребенка с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ему трех лет — 120% БПМ, или Br555,1. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы ВИЧ, равняется 70% БПМ, то есть Br323,81.