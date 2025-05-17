Предвыборная гонка в Польше обошлась без хвалебных од Зеленскому и Украине

Примечательно, что кандидаты в президенты нелестно отзываются и о Владимире Зеленском. Навроцкий уже не раз заявлял, что разочаровался в нём. Он обратил внимание, что Польша много помогала Украине, а вот в ответ ничего не получила. Ему также принадлежит фраза о том, что в стране «действительно много украинцев, у них слишком много прав».