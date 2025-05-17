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Эрдоган сообщил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море, запасы которого оцениваются в 75 миллиардов кубометров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море, запасы которого оцениваются в 75 миллиардов кубометров. Об этом он сообщил, выступая в Стамбуле в субботу.

По словам Эрдогана, месторождение, получившее название Гёктепе-3, было обнаружено после 49 дней бурения и тестирования.

Он также отметил, что этого объема хватит для снабжения всех квартир в Турции в течение 3,5 лет, а стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов.

Эрдоган подчеркнул, что в настоящее время газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 миллиона квартир за счет 9,5 миллиардов кубометров газа. К 2028 году планируется увеличить этот показатель в четыре раза.

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