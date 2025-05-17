Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят

Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?» В соответствии со словацким законодательством, чтобы провести референдум в стране, где проживают около 5,5 млн человек, необходимо собрать не менее 350 тыс. подписей.