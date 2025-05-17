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Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят

Он также подверг критике заявления Евросоюза о введении новых санкций в то время, когда начались переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — заявил Фицо.

Он также подверг критике заявления Евросоюза о введении новых санкций в то время, когда начались переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?» В соответствии со словацким законодательством, чтобы провести референдум в стране, где проживают около 5,5 млн человек, необходимо собрать не менее 350 тыс. подписей.

В начале мая информагентство TASR сообщило, что словацкие активисты передали в канцелярию президента Петера Пеллегрини петицию с просьбой объявить в республике референдум об отказе от санкций против РФ. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись. -0-