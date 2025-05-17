Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что 19 мая в 10.00 (17.00 по минскому времени) у него будет разговор с Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Трамп добавил, что после беседы с российским лидером поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран — участниц НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. -0-