Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится

«Разговор готовится», — заявил он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении поговорить по телефону с Владимиром Путиным 19 мая.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил ТАСС подготовку телефонного разговора лидеров России и США.

Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Украине.

«Разговор готовится», — заявил он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении поговорить по телефону с Владимиром Путиным 19 мая.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что 19 мая в 10.00 (17.00 по минскому времени) у него будет разговор с Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Трамп добавил, что после беседы с российским лидером поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран — участниц НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. -0-