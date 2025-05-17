Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против РФ

Напомним, активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме об отмене санкционных ограничений против России. Глава Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что на тот момент было собрано 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.