Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций в отношении РФ, если его объявят.
«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу… “— сказал политик в эфире программы “Субботние диалоги”.
Напомним, активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме об отмене санкционных ограничений против России. Глава Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что на тот момент было собрано 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Ранее Роберт Фицо заявил, что многим западным странам важно, чтобы конфликт на Украине продолжался. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что дело касается только Москвы и Киева.