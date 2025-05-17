Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к телефонному разговору российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Разговор готовится», — ответил песков на соответствующий вопрос в беседе с агентством ТАСС.
Напомним, в субботу, 17 мая, Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, во время которого планируется обсудить конфликт на Украине и торговые отношения РФ и США. По словам американского лидера, он должен позвонить главе РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск).
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. До них госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что для урегулирования кризиса на Украине необходима встреча Путина и Трампа. Песков согласился с этой позицией и подчеркнул, что контакты двух лидеров чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.
В 2025 году Путин и Трамп созванивались два раза — 12 февраля и 18 марта.
Ранее Песков заявлял, что РФ не будет менять состав делегации на новых переговорах с Украиной.