Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. До них госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что для урегулирования кризиса на Украине необходима встреча Путина и Трампа. Песков согласился с этой позицией и подчеркнул, что контакты двух лидеров чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.