Политолог Кремлев: Мединский на переговорах показал твердость позиции РФ

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский продемонстрировал твердую позицию России по прекращению огня в рамках украинского конфликта, заявил в беседе с URA.RU политолог Николай Кремлев.
По его словам, продолжение боевых действий во время переговоров имеет принципиальное значение.
«Это имеет принципиальное значение, потому что по прошлому разу мы имели негативный опыт, когда после таких жестов доброй воли приходилось кровью восстанавливать собственные достижения», — отметил Кремлев.
Эксперт подчеркнул, что РФ демонстрирует миру готовность к переговорам и открытость для диалога.
Напомним, первая официальная встреча делегаций России и Украины за последние три года прошла 16 мая в Турции. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились около двух часов.
Политолог Марков в беседе с aif.ru сообщил, что следующие переговоры РФ и Украины могут пройти в конце мая.