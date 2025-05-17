Глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил, что в случае проведения референдума по вопросу об отмене антироссийских санкций в его стране, он готов поддержать это решение.
«Если такой референдум состоится, я спокойно его поддержу», — заявил Фицо.
Он также выразил недовольство тем, что Европейский союз продолжает обсуждать новые санкции, в то время как идут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
В начале мая в президентскую канцелярию Словакии была направлена петиция от активистов с предложением рассмотреть возможность отмены санкций. Петиция собрала 395 401 подпись. В обращении говорится о вреде, который санкции нанесли гражданам и бизнесу Словакии.
Ранее глава правительства Словакии высказался по поводу антироссийских санкций ЕС. Фицо рассказал, что санкции, введенные в отношении России странами ЕС, не работают. Напомним, многие страны ЕС продолжают поддерживать антироссийские санкции, говоря, что таким образом у них якобы получится надавить на Россию.