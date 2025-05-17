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Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций Словакии против России

Роберт Фицо высказался в поддержку референдума по отмене антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил, что в случае проведения референдума по вопросу об отмене антироссийских санкций в его стране, он готов поддержать это решение.

«Если такой референдум состоится, я спокойно его поддержу», — заявил Фицо.

Он также выразил недовольство тем, что Европейский союз продолжает обсуждать новые санкции, в то время как идут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В начале мая в президентскую канцелярию Словакии была направлена петиция от активистов с предложением рассмотреть возможность отмены санкций. Петиция собрала 395 401 подпись. В обращении говорится о вреде, который санкции нанесли гражданам и бизнесу Словакии.

Ранее глава правительства Словакии высказался по поводу антироссийских санкций ЕС. Фицо рассказал, что санкции, введенные в отношении России странами ЕС, не работают. Напомним, многие страны ЕС продолжают поддерживать антироссийские санкции, говоря, что таким образом у них якобы получится надавить на Россию.