Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет за медосмотры и сдачу ГТО

Это решение было принято по результатам апрельского правительственного совещания, где обсуждались правовые несоответствия в текущем регулировании. Проблема заключалась в различной периодичности требований: медицинское обследование для молодых граждан проводится раз в три года, тогда как спортивные нормативы можно сдавать каждый год.
Как указано в опубликованных на официальном сайте Кремля документах, президент потребовал создать механизм, позволяющий учитывать прохождение диспансеризации в течение нескольких лет, что обеспечит право на ежегодную налоговую льготу по НДФЛ для активных и здоровых граждан.
Ранее стало известно, что россиянам готовятся вернуться около 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Об этом сообщил глава Министерства спорта Михаил Дегтярёв. При этом максимальная сумма расходов на занятия физкультурой, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 150 тысяч рублей в год.