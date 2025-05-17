Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет за медосмотры и сдачу ГТО

Это решение было принято по результатам апрельского правительственного совещания, где обсуждались правовые несоответствия в текущем регулировании. Проблема заключалась в различной периодичности требований: медицинское обследование для молодых граждан проводится раз в три года, тогда как спортивные нормативы можно сдавать каждый год.