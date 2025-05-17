Песков подтвердил разговор Путина и Трампа 19 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 17 мая, подтвердил информацию о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор.
— Разговор готовится, — заявил Песков.
Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он рассчитывает на разговор с Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Глава Белого дома уточнил, что в ходе телефонного разговора он обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что после беседы с российским лидером у него поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским стороны достигнут прекращения огня.
16 мая Дональд Трамп заявил, что может позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. Также он отметил, что вопрос встречи с российским лидером должен решиться в течение 2−3 недель. Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча главы Путина и Трампа действительно необходима.