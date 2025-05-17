Песков подтвердил разговор Путина и Трампа 19 мая

Глава Белого дома уточнил, что в ходе телефонного разговора он обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что после беседы с российским лидером у него поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским стороны достигнут прекращения огня.