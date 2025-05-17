Политолог Блохин назвал единственное условие для второго раунда переговоров России и Украины

«При наличии политической воли начать новый раунд переговоров не представляет особой сложности. Достаточно вспомнить, с какой интенсивностью проходили российско-американские переговоры — в течение одного месяца было несколько раундов. Будет ли так с Украиной — пока трудно сказать. Все будет определяться их готовностью договариваться, а она, как показывает практика, появляется на фоне военных неудач», — подчеркнул Блохин. Его слова передает aif.ru.