Политолог Блохин назвал единственное условие для второго раунда переговоров России и Украины

Первая встреча делегаций РФ и Украины за последние три года состоялась 16 мая в Стамбуле.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной возможен только при изменении ситуации на поле боя в пользу российской стороны. Об этом сообщил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
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«При наличии политической воли начать новый раунд переговоров не представляет особой сложности. Достаточно вспомнить, с какой интенсивностью проходили российско-американские переговоры — в течение одного месяца было несколько раундов. Будет ли так с Украиной — пока трудно сказать. Все будет определяться их готовностью договариваться, а она, как показывает практика, появляется на фоне военных неудач», — подчеркнул Блохин. Его слова передает aif.ru.
Блохин отметил, что стремление Европы и Украины к диалогу проявляется лишь тогда, когда обстоятельства складываются не в их пользу. В противном случае, по его словам, они продолжают использовать силовые методы.
Эксперт также уточнил, что на развитие переговорного процесса повлияют и внешнеполитические обстоятельства. В частности, ключевую роль сыграет поддержка или отказ от поддержки Украины со стороны западных стран, а также успехи российской армии на фронте. По мнению Блохина, если эти факторы изменятся, это может ускорить начало нового этапа дипломатического диалога между Москвой и Киевом.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в материале URA.RU.