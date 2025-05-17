Медведев предупредил об ужасных последствиях при срыве переговоров России и Украины: вот чем это может закончиться

Срыв переговоров между Россией и Украиной, которые направлены на урегулирование вооруженного конфликта, может привести к ужасным последствиям и противостоянию с использованием новых видов оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками», — написал политик в личном аккаунте в социальной сети.
Как отметил Медведев, тем, что выдвигает ультиматумы для России в ходе переговорных процессов, стоит помнить одну важную вещь — сами мирные контакты между сторонами, ведущими боевые действия, не всегда могут означать прекращение огня.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Украина становится меньше каждый раз, когда киевский режим срывает переговоры с Москвой, отметив контакты сторон, которые были прекращены в Стамбуле в 2022 году.
Напомним, что переговоры между делегациями России и Украины прошли в минувшую пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Контакты между сторонами продлились чуть менее двух часов, однако за это время представителям Москвы и Киева удалось обсудить несколько важных тем, касающихся вооруженного конфликта.
Так, дипмиссии стран, направленные в Стамбул, пришли к пониманию по трем важным пунктам, которые перечислил помощник президента России и руководитель российской делегации Владимир Мединский.
Сторонам удалось договориться о проведении в ближайшие дни масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». После осуществления данной меры, по словам Мединского, переговоры между Москвой и Киевом продолжатся.
Также украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями стран — президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечается, что Россия приняла этот запрос к сведению. Помимо этого, делегации договорились о том, что Москва и Киев представят свое видение возможного будущего прекращения огня в зоне конфликта, представив его в подробностях для дальнейшего обсуждения.