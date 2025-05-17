Медведев предупредил об ужасных последствиях при срыве переговоров России и Украины: вот чем это может закончиться

Напомним, что переговоры между делегациями России и Украины прошли в минувшую пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Контакты между сторонами продлились чуть менее двух часов, однако за это время представителям Москвы и Киева удалось обсудить несколько важных тем, касающихся вооруженного конфликта.