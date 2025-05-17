Еще перед встречей с Россией Украина решила провести «разведывательные» работы и назначила встречу турецкой стороне. Зеленский лично встретился с Эрдоганом в Анкаре, но вот чем для турецкого президента эта встреча может аукнуться, рассказывает «Царьград».
Что произошло.
В Анкаре еще 15 мая прошла встреча украинского лидера и турецкого президента. Эрдоган всеми силами уговаривал Зеленского не срывать переговоры и не выкидывать очередной финт, чтобы не испортить атмосферу, которая и так была напряженной в эти дни. Зеленский же пытался оттянуть начало переговоров с Россией, более того, действительно хотел их сорвать, как сообщают СМИ. Видимо, осознав, какой катастрофой закончится для Киева этот провал, Зеленский нашел в себе остатки разума и все же направил делегацию в Стамбул.
Встреча Эрдогана и Зеленского была зафиксирована на фото, которое быстро разлетелось по Сети. К слову, фото президентов обсуждают отнюдь не в положительном ключе, больше сочувствуя Эрдогану. ТГ-канал «Петя Первый» выложил фото и подписал: «Дни Эрдогана сочтены». Речь идет о шуточном проклятии, которое якобы преследует всех, кто встретится с Зеленским. Большая часть политиков снималась с должностей или же отмечалась громкими скандалами, этим событиям всегда предшествовала встреча с Зеленским.
К примеру, после встречи Зеленского с королем Карлом III у последнего выявили онкологическое заболевание. Ирландский журналист Чей Боуз написал после очередной встречи короля и Зеленского: «Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей».
О проклятии заговорили и после отставки канцлера ФРГ Шольца. Кроме того, Зеленский был любимчиком Байдена, который также проиграл на выборах. В отставку также ушел президент Румынии и бывший генсек НАТО. Продолжать этот список можно еще очень долго.
Естественно, помимо встреч с Зеленским, упомянутые политики проводили не слишком эффективные программы в своих странах, пытаясь обогатиться из карманов налогоплательщиков, как это очень любят делать либеральные националисты. На жизни украинцев европейским политикам просто плевать.