Над Эрдоганом висит «проклятие Зеленского»: почему турецкому президенту не стоило встречаться с киевским лидером

В Анкаре еще 15 мая прошла встреча украинского лидера и турецкого президента. Эрдоган всеми силами уговаривал Зеленского не срывать переговоры и не выкидывать очередной финт, чтобы не испортить атмосферу, которая и так была напряженной в эти дни. Зеленский же пытался оттянуть начало переговоров с Россией, более того, действительно хотел их сорвать, как сообщают СМИ. Видимо, осознав, какой катастрофой закончится для Киева этот провал, Зеленский нашел в себе остатки разума и все же направил делегацию в Стамбул.