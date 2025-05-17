Всеобщие выборы в Палестине состоятся в течение года

13 мая министр национальной экономики Палестины, Мухаммед аль-Амур, выразил мнение, что для восстановления нормальной жизни на палестинских территориях после завершения конфликта с Израилем потребуется около 15 лет. Аль-Амур подчеркнул стойкость палестинского народа в сложившихся обстоятельствах, заявив, что палестинцы не будут сломлены, независимо от продолжительности оккупации.