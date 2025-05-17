Штурмовики ВС России столкнулись с противником в рукопашном бою

Штурмовики ВС России, зачищая блиндаж ВСУ в ходе освобождения Александрополя в ДНР, столкнулись с противником в рукопашном бою и остались живы, противник был ликвидирован. Об этом сообщили бойцы 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр», передает РИА Новости.
«Остались вдвоем с “Курганом”, начали штурм, дальше прошли по блиндажу, окапываются ВСУ хорошо. Зашли и…. там была комната, висело одеяло. Все, что я увидел, это как вылезают… два автомата, и сзади еще боевики ВСУ начинают работать. Я попал под перекрестный огонь… Спрятался, вытекла граната… ни одного осколка. Пацаны выскочили, а противники вышли из этого одеяла… Завязалась потасовка… Со мной был товарищ мой, “Курган”, который отработал по противнику», — рассказал агентству штурмовик Дмитрий Бородавко.
Также военный добавил, что в этой схватке силы были неравными, шесть против двоих, поэтому сначала пришлось отойти.
Ранее сообщалось, что боец ВС РФ 1,5 месяца держал позицию в Лысовке, уничтожив 12 солдат ВСУ. Отмечалось, что 24-летний военный служит в составе 1-го мотострелкового батальона Балтийского флота полка ВМФ.