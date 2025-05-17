Штурмовики ВС России столкнулись с противником в рукопашном бою

«Остались вдвоем с “Курганом”, начали штурм, дальше прошли по блиндажу, окапываются ВСУ хорошо. Зашли и…. там была комната, висело одеяло. Все, что я увидел, это как вылезают… два автомата, и сзади еще боевики ВСУ начинают работать. Я попал под перекрестный огонь… Спрятался, вытекла граната… ни одного осколка. Пацаны выскочили, а противники вышли из этого одеяла… Завязалась потасовка… Со мной был товарищ мой, “Курган”, который отработал по противнику», — рассказал агентству штурмовик Дмитрий Бородавко.