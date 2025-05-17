В Беларуси планируют запустить общественный транспорт по заказу пассажира. В каких населенных пунктах?

В 2025 году планируется запустить проект, предусматривающий заказ транспортного средства в удобное для пассажира время, рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Гладкий, говоря об обеспеченности транспортом населенных пунктов с незначительным пассажиропотоком, сообщил, что уже в нынешнем году в одном из районов Беларуси планируется реализовать пилотный проект, который предусматривает возможность организации перевозки или заказа транспортного средства в удобное для пассажира время.
Уточняется, что это можно будет сделать, например, по звонку или с помощью мобильного приложения.