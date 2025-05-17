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ЛАГ: в течение года планируется провести всеобщие выборы в Палестине

Лига арабских государств заявила, что на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение года планируется провести всеобщие президентские и парламентские выборы.

Лига арабских государств заявила, что на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение года планируется провести всеобщие президентские и парламентские выборы.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что освобождение заложников и абсолютная победа над движением ХАМАС являются основными целями Израиля в ходе конфликта.

Читайте материал «Нетаньяху заявил, что Израиль добьется полной победы над ХАМАС в секторе Газа».