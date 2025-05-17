Военный эксперт назвал плюсы присоединения двух регионов Украины к России

«В Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше. Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере», — заявил Леонков. Его слова передает «ВФокусе Mail.ru».