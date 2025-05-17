Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев

Президент России Владимир Путин дал поручение изучить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев. Полный перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.
Правительство до 1 июля текущего года должно представить инициативы о целесообразности проведения работ «по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины».
Это требуется для оценки перспектив создания лесных плантаций для выращивания и использования такой древесины в коммерческих целях.
Также Владимир Путин поручил начать строительство атомных ледоколов не позже 2026 года.