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Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев

Это требуется для оценки перспектив создания лесных плантаций для выращивания и использования такой древесины в коммерческих целях.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин дал поручение изучить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев. Полный перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

Правительство до 1 июля текущего года должно представить инициативы о целесообразности проведения работ «по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины».

Это требуется для оценки перспектив создания лесных плантаций для выращивания и использования такой древесины в коммерческих целях.

Также Владимир Путин поручил начать строительство атомных ледоколов не позже 2026 года.