Партия Симиона просит остановить вмешательство Молдовы в выборы президента Румынии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционная партия «Альянс за объединение румын» (AUR), лидер которой Джордже Симион претендует на пост президента Румынии, просит МВД, МИД и ЦИК принять меры, чтобы остановить вмешательство властей Молдовы в процесс избрания главы румынского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
«Мы обращаемся к руководству Молдовы с призывом позволить румынскому народу свободно выражать свое мнение, включая наших молдавских братьев с берегов Прута (речь о гражданах Молдовы, имеющих также и румынское гражданство, которым разрешено голосовать на выборах президента соседней страны. — Прим. БЕЛТА), которым должно быть позволено голосовать, когда они хотят, как они хотят… без давления, шантажа или принуждения идти группами со своими начальниками, с различными организаторами групп избирателей. Мы должны положить конец этому явлению, и мы попросили МИД, МВД и Центризбирком принять решительные меры, чтобы остановить это», — говорится в заявлении, опубликованном на странице политформирования в социальной сети Facebook.
По информации AUR, политические партии и госучреждения Молдовы вовлечены в кампанию одного из кандидатов на пост президента Румынии. Они, в частности, организуют подвоз избирателей к участкам. Представители румынской оппозиции просят иностранные организации воздержаться от вмешательства в процесс президентских выборов.
В первом туре выборов, который прошел 4 мая 2025 года, победу одержал Симион, получив 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место, он набрал 21% голосов. Второй тур официально пройдет 18 мая, но зарубежные участки открылись уже 16 мая.
Повторные выборы президента Румынии проходят после отмены результатов первого тура голосования в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу. Однако тогда итоги президентских выборов были отменены из-за предполагаемого вмешательства через соцсети. -0-