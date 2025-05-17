Партия Симиона просит остановить вмешательство Молдовы в выборы президента Румынии

«Мы обращаемся к руководству Молдовы с призывом позволить румынскому народу свободно выражать свое мнение, включая наших молдавских братьев с берегов Прута (речь о гражданах Молдовы, имеющих также и румынское гражданство, которым разрешено голосовать на выборах президента соседней страны. — Прим. БЕЛТА), которым должно быть позволено голосовать, когда они хотят, как они хотят… без давления, шантажа или принуждения идти группами со своими начальниками, с различными организаторами групп избирателей. Мы должны положить конец этому явлению, и мы попросили МИД, МВД и Центризбирком принять решительные меры, чтобы остановить это», — говорится в заявлении, опубликованном на странице политформирования в социальной сети Facebook.