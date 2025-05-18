Хинштейн назвал ущерб по делу о возведении фортификаций в Курской области

«Вот вам как минимум одна цифра, которой четко можно сегодня оперировать как суммой ущерба. Ну, а всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 млрд руб.», — заключил врио губернатора области.