Хинштейн назвал ущерб по делу о возведении фортификаций в Курской области

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в курском приграничье, присвоив бюджетные средства, нанесли ущерб государству на сумму до 4,1 млрд руб. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Хинштейн напомнил об иске Генеральной прокуратуры, который удовлетворил суд первой инстанции. Он выразил надежду, что такое же решение примет и вышестоящий суд.
«Надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 млрд руб. Это было полтора месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены», — сказал Хинштейн (цитата по Kursk City).
Он уточнил, что суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, но и увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд руб. Судья посчитал, что это деньги, «которые незаконно как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску», пояснил глава региона.
Деньги, как уточнил Хинштейн, должны были пойти не только на строительство фортификационных сооружений «зубы дракона» и оборонительных рубежей и непосредственно фортификационной системы. По решению суда средства должны быть изъяты у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, у компаний-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний-подрядчиков.
«Вот вам как минимум одна цифра, которой четко можно сегодня оперировать как суммой ущерба. Ну, а всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 млрд руб.», — заключил врио губернатора области.
По делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной под стражу заключены бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.
Среди фигурантов дела и руководство Корпорации развития Курской области, которая выступала генподрядчиком при возведении оборонительных сооружений. Под арестом находятся гендиректор компании Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. Также по делу проходит гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков.