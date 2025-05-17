Трамп переговорит с Путиным 19 мая о завершении конфликта на Украине

«У меня был очень жесткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он говорил. И он не делал все проще. Я всегда говорил — у него нет козырей. И у него действительно нет козырей. Он имеет дело с огромной армией, с кем-то, кто храбр, у кого отличное снаряжение».