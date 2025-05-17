Какая погода ждет белорусов с 19 по 25 мая?

В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, в большинстве районов существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы температура составит от +4 до +9°C, в середине дня в субботу — от +6 до +11°C, по юго-востоку страны — до +22°C. В воскресенье, 25 мая, синоптики обещают температуру от +7 по западу до +24°C по юго-востоку.