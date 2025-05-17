Какая погода ждет белорусов с 19 по 25 мая?

О том, какая погода ждет жителей Беларуси на предстоящей неделе, с 19 по 25 мая, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.
В начале недели в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди. Днем в понедельник, 19 мая, температура составит от +7°C по северу Беларуси и до +16°C по юго-востоку. Во вторник ожидается температура до +15°C.
В середине недели снова прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ночью в среду, 21 мая, ожидается температура от +3 до +8°C, днем от +15 до +20°C.
В начале второй половины недели в большинстве районов Беларуси также пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер западный умеренный. В ночные часы синоптики прогнозируют от +8 до +13°C. В дневные часы в четверг будет от +16 до +21°C, в пятницу от +10 до +16°C.
В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, в большинстве районов существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы температура составит от +4 до +9°C, в середине дня в субботу — от +6 до +11°C, по юго-востоку страны — до +22°C. В воскресенье, 25 мая, синоптики обещают температуру от +7 по западу до +24°C по юго-востоку.
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.